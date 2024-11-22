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        Kayseri'de 1 kilo 723 gram uyuşturucu yakalandı

        Kayseri'de 1 kilo 723 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:06 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:06
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        Kayseri'de 1 kilo 723 gram uyuşturucu yakalandı
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        Kayseri'de 1 kilo 723 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, başka ilden Kayseri'ye uyuşturucu madde nakledileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada 1 kilo 723 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.G. (43), Y.T. (35) ve E.K'nin (35) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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