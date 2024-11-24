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        İç Anadolu'da kar etkili oluyor

        Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 09:52 Güncelleme: 24.11.2024 - 09:59
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        İç Anadolu'da kar etkili oluyor
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        Kayseri, Yozgat, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir ve Niğde'de kar etkili oldu.

        Kayseri'de il genelinde akşam saatlerinden itibaren başlayan kar nedeniyle kent merkezindeki evlerin çatıları, araçlar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kar dolayısıyla kara yollarının bazı bölümlerinde ekiplerce kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıldı.

        Kentte hava sıcaklığı gece sıfırın altında 5 dereceye kadar düştü.

        Öte yandan, akşam saatlerinde 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

        Bölgede zaman zaman tipi ve sis de etkili oluyor.

        - Yozgat

        Yozgat'ta gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı.

        Kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, kara yolları ve belediye ekipleri de yollarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

        Kentte sabah saatlerinde işe giden vatandaşlar araçlarının üzerindeki karı temizledikten sonra yola çıktı.

        Vatandaşlardan Arif Gök, Yozgat'a mevsimin ilk kar yağışının başladığını söyledi.

        Kardan mutlu olduklarını belirten Gök, yağışın devam etmesi temennisinde bulundu.

        - Kırıkkale

        Kırıkkale'de gece saatlerinde başlayan sağanağın yerini kara bırakmasıyla araçlar, parklar ve binaların çatıları beyaza büründü.

        Bazı vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını temizlemek için uğraş verdi.

        - Sivas

        Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, yerini yağış ve soğuk havaya bıraktı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi.

        Karın ardından tarihi kent meydanı kısmen beyaza büründü.

        Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada ise karın 27 Kasım'a kadar il genelinde etkili olmasının beklendiği belirtildi.

        - Kırşehir

        Kırşehir'de gece saatlerinde başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde kenti beyaza bürüdü.

        Kar nedeniyle kentte ağaçlar, araçlar ve binalar beyaz örtüyle kaplandı.

        İl Özel idaresi ekiplerince köy yollarının kapanmaması için çalışma yapıldığı öğrenildi.

        - Niğde

        Niğde'de kar ve fırtına etkili oldu.

        Kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

        Kar ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

        Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması başlattı.

        Fırtına nedeniyle de Çiftlik ilçesinde bir okulun çatısı uçtu.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise sürücüleri hatalı sollama, aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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