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        Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 21:43 Güncelleme: 24.11.2024 - 21:43
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        Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i bebek 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 51 ADY 012 plakalı otomobil, Yeşilova Mahallesi yakınlarında T.K'nin kullandığı 06 DK 3043 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, otomobilde bulunan ve elti oldukları öğrenilen F.A. ve B.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile O.A, A.Ş. ve bebek A.A. ise hastaneye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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