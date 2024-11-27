Kar yağışıyla Erciyes beyaza büründü
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Kayseri'de 3 gündür etkili olan kar yağışı Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.
Dağdaki sisin kalkmasının ardından kayak merkezinde güzel görüntüler ortaya çıktı.
Merkezde kayak sezonu için ekiplerin hazırlıkları devam ediyor.
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