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        Kar yağışıyla Erciyes beyaza büründü

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:30 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:49
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        Kar yağışıyla Erciyes beyaza büründü
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        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.

        Kayseri'de 3 gündür etkili olan kar yağışı Erciyes Dağı'nı beyaza bürüdü.

        Dağdaki sisin kalkmasının ardından kayak merkezinde güzel görüntüler ortaya çıktı.

        Merkezde kayak sezonu için ekiplerin hazırlıkları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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