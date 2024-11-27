Talas'ta atık eşya kumbaraları yenilendi

Vatandaşların da evlerinde kullanmadıkları kıyafetleri, oyuncakları, ayakkabıları çöpe atmak yerine evlerinin yakınındaki giysi kumbaralarına bırakmalarını isteyen Yalçın, ekonomiye katkı sağlayıp çevre kirliliğinin önüne geçebileceklerini kaydetti.

Geri dönüşüme ve ekonomiye katkı sağlamak amacıyla ilçe geneline yerleştirilen kumbaraların yüzeyi Ali Dağı 360 Kafe ve Yeşil Alan, Çanakkale'den Cumhuriyet'i 100. Yıl Müzesi, 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı ve Talas Sanat Galerisi gibi çalışmaların görselleriyle kaplandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçe genelindeki 150 kumbaranın yüzeyine Talas Belediyesinin çalışmalarının anlatıldığı giydirme yapıldı.

Talas Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tekstil atığı, kıyafet ve oyuncak kumbaraları "Sıfır Atık Projesi" kapsamında yenilendi.

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