Kayseri Devlet Tiyatrosu, kar tatilinde kapılarını çocuklara açtı

26 Kasım'da "Kırmızı Kanatlı Baykuş", 27 kasımda ise "Sirk Ateşi" adlı oyun kar tatilinde çocuklar için sahne aldı.

Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 26-27 Kasım'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması üzerine minik seyirciler için perdeler açıldı.

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