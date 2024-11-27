Kayseri Devlet Tiyatrosu, kar tatilinde kapılarını çocuklara açtı
Kayseri Devlet Tiyatrosu, kar tatilinde perdelerini minik tiyatroseverlere açtı.
Kayseri Devlet Tiyatrosu, kar tatilinde perdelerini minik tiyatroseverlere açtı.
Kayseri Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 26-27 Kasım'da kar yağışı nedeniyle okulların tatil olması üzerine minik seyirciler için perdeler açıldı.
26 Kasım'da "Kırmızı Kanatlı Baykuş", 27 kasımda ise "Sirk Ateşi" adlı oyun kar tatilinde çocuklar için sahne aldı.
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