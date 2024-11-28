Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        150 dolara ithal edilen elektrotlar yerli teknolojiyle 35 dolara üretiliyor

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu'nca, elektrolizörlere, yakıt pilleri ve metal hava ile metal iyon bataryalara adapte edilebilir özgün geometriye sahip düşük maliyetli yenilikçi elektrotlar geliştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 11:29 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        150 dolara ithal edilen elektrotlar yerli teknolojiyle 35 dolara üretiliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu'nca, elektrolizörlere, yakıt pilleri ve metal hava ile metal iyon bataryalara adapte edilebilir özgün geometriye sahip düşük maliyetli yenilikçi elektrotlar geliştirildi.

        ERÜ Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu Lideri Doç. Dr. Mehmet Fatih Kaya, AA muhabirine, TÜBİTAK 1001 projelerinin çıktıları ve üniversitenin desteği sonucu "Milli Elektrotlar" projesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Geliştirdikleri elektrotların hem özgün geometriye sahip olduklarını hem de elektrolizör, yakıt pilleri ve bataryalar gibi birçok uygulamaya adapte edilebildiklerini belirten Kaya, "Bunlar kendi bilgisayar kodlarımızla tasarımlarını oluşturduğumuz sonra üç boyutlu yazıcılarla metaller ve iletken polimerler kullanarak grafen ve bakır katkılı olarak ürettiğimiz elektrotlar. Bu anlamda milli elektrotlar diyebiliriz. Yurt dışından aldığımız ve yaklaşık 150 dolara mal edilen elektrotları ülkemizde çok daha ekonomik olarak 35 dolar maliyetle geliştirmiş durumdayız." dedi.

        Milli elektrotların birçok uygulama alanı olan hidrojen enerji sistemlerine entegre edilebildiğini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

        "Hidrojen enerjisi, sanayide çelik ergitmede, kaynak sektöründe, margarin ve gıda sektöründe yaygın olarak kullanılıyor. Bunun yanı sıra enerji dönüşüm uygulamalarında da çok fazla tercih ediliyor. Bu elektrotlar yerlileştirme sürecimizin önemli bir adımını oluşturuyor. Burada bir araştırma grubumuz var, Hidrojen Enerjisi Araştırma Grubu. Erciyes Üniversitesi ve TÜBİTAK'ın da desteğiyle faaliyetlerimizi yaklaşık 5 yıldır sürdürüyoruz. Yaptığımız çalışmalarda yurt dışı muadillerine göre özgün noktalara değinmeye çalışıyoruz. Hem performans olarak hem de özellikle yüzeylere yaptığımız kaplama çalışmalarıyla yüzey alanı büyütülerek daha yüksek reaksiyon elde edebildiğimiz elektrotlar elde etmekteyiz."

        - Projeye "Milli Yenilik Ödülü"

        Kaya, çalışmalarının YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında "Milli Yenilik Ödülü"ne layık görüldüğünü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2024-2025 Yükseköğretim Akademik Yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ödülün takdim edildiğini, ekip olarak bundan gurur duyduklarını ifade etti.

        Bu tür çalışmaların önemine dikkati çeken Kaya, "Ülkemizin hem çağdaş medeniyetler seviyesi üzerine çıkması hem de milli teknolojisi hamlelerine katkı sunabilecek çalışmalar, laboratuvardan endüstriye aktarılmış çalışmalarla olabilir. Burada yaptığımız bütün çalışmalar bir uygulama çıktısına sahip olan, birinde elektrot geliştiren, birinde katalizör geliştiren, bunların hepsinin belirli sistemlere entegre edilebildiği, çıktılarını burada gözlemlediğimiz ve önümüzü çok rahat görebildiğimiz çalışmalar." ifadelerini kullandı.

        Bu elektrotların özellikle metal hava bataryaları ya da metal iyon bataryaları gibi yüksek yüzey alanına sahip elektrot ihtiyacı olan birçok uygulamaya adapte edebildiğini anlatan Kaya, "Uygulamaya yönelik çalıştığım için aynı zamanda Erciyes Teknopark'ta bir girişim firmam da var. Bataryasan Enerji Anonim Şirketi'nin kurucu ortaklarından ve genel müdürüyüm. Burada da bunların hem ticarileşmesi hem de bir ürüne dönüştürülüp belli ortamlarda test edilmesiyle ilgili çalışmalar yapıyoruz." dedi.

        Kaya, geliştirilen milli elektrotların diğer ticari ürünlere göre 3-5 kat arasında çok daha iyi performans sergilediğini, özellikle elektrotların yüzeylerine uyguladıkları platinyum, altın, paladyum gibi kaplamaların elektrotların ticari eş değerlerine göre çok daha yüksek performanslara ulaşmasını sağladığını, bu elektrotlarla ilgili biri tescilli olmak üzere 3 patent başvurularının da bulunduğunu aktardı.

        Geliştirilen elektrotların şu anda yaklaşık 5 santimetrekarelik aktif yüzey alanına sahip olduğunu belirten Kaya, bunları 15-20 santimetrekare yüzey alanına kadar büyütebildiklerini, böylelikle daha büyük proton elektrolit membranlı (PEM) elektrolizör yığınlara, özellikle kilovat ve megavat düzeyinde elektrolizör sistemlerine bunları entegre edebileceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da 'sahte para' soruşturması
        İstanbul'da 'sahte para' soruşturması
        Sahte doların perde arkası
        Sahte doların perde arkası
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Cimbom, Hollanda'da liderlik peşinde!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Üstü 4 katlı yapı... Altı karayolu!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Kimlik soran polisi önce ısırdı, sonra tekmeledi!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Onur 4 yaşındaydı... Kahreden an kamerada!
        Tarafsız sahada moral arıyor
        Tarafsız sahada moral arıyor
        7 yılda + 5 oldular
        7 yılda + 5 oldular
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Dünyanın en tehlikeli denizleri!
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        Trump'tan Rusya Özel Temsilciliği'ne kritik isim
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        ‘Eşimi vurdum’ diyerek teslim oldu
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Baba oğul kavgası kanlı bitti!
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Astım atağına karşı 50 yıl sonra ilk kez yeni bir tedavi yöntemi keşfedildi
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Lübnan'daki ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekleri yaktı! Pastayla ikizinin mezarı başında!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        Yürekler kavruldu! Baba ve engelli oğlu alevlerin arasında kaldı!
        "Eşitlik sağlanmalı"
        "Eşitlik sağlanmalı"
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Gürcistan'da eski futbolcu cumhurbaşkanı adayı
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        Sosyal koruma şemsiyesi küçüldü
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte
        'Yiyecek çanta' trendi yükselişte

        Benzer Haberler

        Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan 6 şüpheli ile 1 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de aranan 6 şüpheli ile 1 hükümlü yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kayseri'de idari memuru 15 kurşunla öldüren polise 'iyi hal' indirimli 25 y...
        Kayseri'de idari memuru 15 kurşunla öldüren polise 'iyi hal' indirimli 25 y...
        Yanlış tedavi uyguladığı hastanın ölümüne neden olduğu öne sürülen eski hem...
        Yanlış tedavi uyguladığı hastanın ölümüne neden olduğu öne sürülen eski hem...
        Başkan Büyükkılıç, Soğanlı ve Erdemli vadilerinin Kapadokya alanına dahil e...
        Başkan Büyükkılıç, Soğanlı ve Erdemli vadilerinin Kapadokya alanına dahil e...