Kayseri'de aranan 9 şüpheli yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şubesi personeli, 35 ekip ve 70 personelle uygulama yaptı.

Yapılan 22 uygulamada, 3 bin 832 kişi ve 1528 otonun sorgusu yapıldı, 105 park, bahçe ve 37 ticari kontrol edildi, aranan 9 şüpheli yakalandı.