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        Kayseri'de aranan 9 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:58
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        Kayseri'de aranan 9 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ile Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şubesi personeli, 35 ekip ve 70 personelle uygulama yaptı.

        Yapılan 22 uygulamada, 3 bin 832 kişi ve 1528 otonun sorgusu yapıldı, 105 park, bahçe ve 37 ticari kontrol edildi, aranan 9 şüpheli yakalandı.

        Çalışmalarda, 4 şüpheli hakkında toplam 7,21 gram narkotik madde bulundurmaktan adli işlemler başlatıldı, 4 yoklama kaçağına işlem yapıldı, 2 yakalama veya hacizli oto ile 2 tescilsiz oto ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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