Kayseri'de boş arazideki hurdalar yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde boş araziye konulan hurdalarda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeşil Mahallesi Eriş Sokak'ta boş arazide bulunan hurdalar bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangını ekipler yerleşim yerine ulaşmadan kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştılıyor.

