        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçan sanığa 16 yıla kadar hapis istemi

        Kayseri'de düz kontak yaparak çalıştırdığı forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan altın çaldıktan sonra eşekle kaçan sanık hakkında 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 21:31 Güncelleme:
        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Melikgazi ilçesi İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026'da meydana gelen hırsızlığa ilişkin sanık Mehmet Ç. hakkında iddianame hazırladı.

        "Mala zarar verme","iş yeri dokunulmazlığını ihlal" ve "bina içinde muhafaza altına alınmış eşyanın hırsızlığı" suçlarından 6 yıl 4 aydan 16 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Kayseri Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede ifadesine yer verilen sanık Mehmet Ç, olay günü İldem istikametine kendisine ait eşek üzerinde gittiğini belirterek, "Alkollüydüm. Yeniden alkol almak istedim. Tekel bayisi kapalı olduğu için alamadım. Yol üzerinde forklifti gördüm. Kabloları direksiyon yanında açıktı. Kabloları temas ettirerek çalıştırdım. Başka bir tekel bayisine gidip, alkol almak için forklifte bindim. Söz konusu iş yerini gördüm. Aklıma yaşadığım maddi sıkıntılar geldi. Forklitfle kepengi kaldırdım ve iş yerine girdim." beyanında bulundu.

        Mehmet Ç, iş yerinin karanlık olması sebebiyle kuyumcuda ilk olarak vitrine yöneldiğini, içinde bulunan cinsini ve miktarını bilmediği altınları aldığını savundu.

        Daha sonra altınları alarak uzaklaştığını öne süren Mehmet Ç, "Miktarını bilmediğim altınları aldım. Cebime koyarak yaya olarak kaçtım. Dereye gidip, yeniden eşeğe bindim. Ahırımıza gittim. Eşeği ahıra bağlayıp, samanlık girişine de poşet içinde altınları sakladım. Eve geldim, babam neden Mersin'e gitmediğimi sordu. Aracın bozulduğunu, bu yüzden gidemediğimi söyledim. Kimse beni yönlendirmedi. Maddi ihtiyaçlarımdan dolayı böyle bir şey yaptım. Bir avuç içi kadar altın almıştım. Bir kısmını da olay yerinde düşürmüşüm. Aldığım altınları, babam iş yerine teslim etti. İş yerindeki zararı da karşılamak isterim. Pişmanım" ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Kayseri'de İldem Cumhuriyet Mahallesi Tekin Sokak'ta 9 Şubat 2026'da çaldığı forkliftle kuyumcu dükkanının kepenk ve camlarını kırıp, 150 gram altını aldıktan sonra eşekle kaçan zanlı Mehmet Ç, polis ekiplerince yakalanıp çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Olaya ait güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının forkliftle kuyumcunun kepenk ve camlarını kırarak içeri girdiği, altınları çaldıktan sonra eşekle kaçtığı anlar yer almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        Savaşın 20. gününde yaşananlar!
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        İran: F-35 savaş uçağını vurduk
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        "Hiçbir yere asker göndermiyorum"
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        İsrail saldırısında 2 gazeteci yaralandı
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        ABD Savunma Bakanı: İran'daki hedeflerimiz değişmedi
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        12 ülkeden ortak bildiri: "İran'a saldırıları durdur" çağrısı
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Bakan Fidan Katar'da: Sivilleri hedef alan saldırıları kınıyoruz
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Enerji tesisleri vuruldu, petrol fiyatları sert yükseldi
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Bu kez oğlu yaralanan baba: Evimi satışa çıkardım!
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        UEFA ülke puanında Çekya tehlikesi!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        8.7 milyar TL'lik 'aklama' 32 tutuklama!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        Galatasaray'dan Lang ve Osimhen açıklaması!
        20 yıllık seri sona erdi!
        20 yıllık seri sona erdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Bahçeli: Vakit temkinle hareket etme vakti
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Dünyanın en mutlu ülkeleri açıklandı
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!
        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!

        Benzer Haberler

        Kayserispor ligdeki 4. galibiyetini aldı
        Kayserispor ligdeki 4. galibiyetini aldı
        AK Parti Kayseri'de bayramlaştı
        AK Parti Kayseri'de bayramlaştı
        Zecorner Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Zecorner Kayserispor - Fatih Karagümrük maçının ardından
        Aleksandar Stanojevic: "Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"
        Aleksandar Stanojevic: "Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz"
        Erling Moe: "Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik"
        Erling Moe: "Sahada göstermek istediğimiz Kayserispor'u gösterdik"
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig