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        Sarıoğlan'da KAYMEK kursiyeri öğrenciler, çalışmalarını öğretmenlere hediye etti

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi kursiyeri öğrenciler, "En Değerlilerimiz İçin" projesi kapsamında, hazırladıkları rölyefleri ilçede görev yapan öğretmenlere hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:19 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:21
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        Sarıoğlan'da KAYMEK kursiyeri öğrenciler, çalışmalarını öğretmenlere hediye etti
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        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam Merkezi kursiyeri öğrenciler, "En Değerlilerimiz İçin" projesi kapsamında, hazırladıkları rölyefleri ilçede görev yapan öğretmenlere hediye etti.

        Projeye kapmasında öğrenciler, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği için 24 Kasım Öğretmenler Günü sonrası, kağıt rölyef sanatıyla hazırladıkları eserleri öğretmenlere hediye etti.

        KAYMEK Sarıoğlan Sosyal Yaşam merkezi yetkilileri, geleceği şekillendiren en değerli rehberlerden öğretmenlerin emeklerini küçük de olsa taçlandırmak için projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, emeği geçen öğrenci ve eğitmenlere teşekkür etti.

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        Galeri
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