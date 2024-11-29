Büyükşehir Belediyesi hayvanat bahçesini kışa hazırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Harikalar Diyarındaki hayvanat bahçesinde kış hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 150 tür ve 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde kış şartları için tüm tedbirler alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Harikalar Diyarı Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim Furkan Güney, kış ayları gelmeden hayvan barınaklarındaki ısıtma sistemlerinin teknik ekip tarafından kontrol edilerek, bakımının yapıldığını ifade etti.

Özellikle tropikal, sıcak iklim hayvanlarının bu konuda daha hassas olduğuna dikkati çeken Güney, "Bunları muhafaza ediyoruz. Ortamlarını ısıtarak optimal, hayvanların yaşam şartlarına en uygun sıcaklığa getirerek bu şekilde korumaya alıyoruz." ifadelerini kullandı. Hayvanat bahçesi sakinlerine vitamin ve mineral yönünden zengin yemlerin de sunulduğunu vurgulayan Güney, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra hayvanlarımızın enerji yönünden zengin, vitamin mineral yönünden besleyici gıda takviyeleri, hayvanların kışı rahat ve hastalanmadan geçirebilmeleri için bağışıklığını güçlendirici desteklerimiz de oluyor. Bu şekilde hayvanlarımızın kış şartlarını en ferah şekilde, rahat ve sağlıklı şekilde geçirebilmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."