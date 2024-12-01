Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 53 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan S.C.K, Y.K. ve G.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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