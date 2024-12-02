Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'in, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettiği bildirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes'in dünya standartlarında tesislere sahip olduğunu belirtti.

Erciyes'te son 20 yılın en erken sezonunu açtıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "112 kilometre uzunluğunda 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yeni sezon tüm kayakseverlere heyecan verici bir tatil imkanı sunuyor. Erciyes, kayakçılar ve doğaseverler için her zamankinden daha çekici bir destinasyon oluyor. Erciyes'imiz sezon açılır açılmaz, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Mükemmel pistler, modern tesisler ve eşsiz bir kayak deneyimi için sizleri Erciyes Kayak Merkezi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.