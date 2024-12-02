Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'in, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 12:49 Güncelleme: 02.12.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'in, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettiği bildirildi.

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erciyes'in dünya standartlarında tesislere sahip olduğunu belirtti.

        Erciyes'te son 20 yılın en erken sezonunu açtıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "112 kilometre uzunluğunda 41 kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Yeni sezon tüm kayakseverlere heyecan verici bir tatil imkanı sunuyor. Erciyes, kayakçılar ve doğaseverler için her zamankinden daha çekici bir destinasyon oluyor. Erciyes'imiz sezon açılır açılmaz, hafta sonu 32 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Mükemmel pistler, modern tesisler ve eşsiz bir kayak deneyimi için sizleri Erciyes Kayak Merkezi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Büyükkılıç, geçen sezon 2 milyon 500 bin ziyaretçi ağırlayarak tüm zamanların rekorunu kırdıklarını hatırlattı.

        Erciyes’te 154 suni kar makinesi ile saatte 3 bin 880 metreküp kar ürettiklerini belirten Büyükkılıç, "Misafirlerimiz pistlerden ayrılır ayrılmaz, durmuyoruz, sabaha kadar kar üretmeye devam ediyoruz. Kayak keyfiniz için her gün çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Marmara'dan yeni müsilaj görüntüsü!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        5 yılın şampiyonu hangi şehir?
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Çin'in çip endüstrisine yeni darbe
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        Yılın kelimesi: Beyin çürümesi
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Okan hoca macera arıyor"
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var
        İdari yaptırım cezası uygulandı
        İdari yaptırım cezası uygulandı

        Benzer Haberler

        Kayseri'de fabrika yangınında ölen 2 işçinin cenazesi toprağa verildi
        Kayseri'de fabrika yangınında ölen 2 işçinin cenazesi toprağa verildi
        Erciyes Teknopark'ta üretilen kozmetik ürünleri sektördeki yerini alıyor
        Erciyes Teknopark'ta üretilen kozmetik ürünleri sektördeki yerini alıyor
        Kayseri'de son bir haftada 59 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de son bir haftada 59 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 58 zanlı yakalandı
        Kayseri'de bir haftada kaçakçılık operasyonlarında 58 zanlı yakalandı
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 18 zanlı yakal...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 18 zanlı yakal...
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı