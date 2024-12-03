Büyükkılıç, Malazgirt Bulvarı'ndaki yolun yenilenerek trafiğe açıldığını bildirdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nalçik Bulvarı ile Kadir Has Bulvarı'nı bağlayan Melikgazi ilçesinde bulunan Malazgirt Bulvarı'ndaki 5,2 kilometrelik kısımda 20 milyon 360 bin TL maliyetli asfalt yenileme çalışması yapıldığını ve yolun trafiğe açıldığını bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, kullanım ömrünü tamamlamış mevcut asfaltın yaklaşık 2 milyon TL freze kazıma maliyeti ile kazınarak ihtiyaç olan ilçe yolarında değerlendirilmek üzere depolandığını, bu sayede toplamda 3 bin metreküp freze malzemenin geri dönüştürüldüğünü belirtti.