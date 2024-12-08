Başkan Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Gençlik Çalıştayı ve Kampı'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen "Gençlik Çalıştayı ve Kampı"na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erciyes Gençlik Spor Tesisi'nde düzenlenen programa Büyükkılıç'ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur katıldı.

Gençlerle sohbet eden Büyükkılıç, "Gençlerimiz geleceğimiz. Milli ve manevi değerlerine saygılı, ülkesini, devletini, milletini, şehrini seven, bu doğrultuda kendisini ailesine, ülkesine hatta insanlığa faydalı olmak için geliştiren gençlerimiz. İşte onlar ülkemizin de aydınlık geleceği, vatanın en değerli sermayesidir." ifadelerini kullandı.