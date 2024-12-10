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        Kayseri'de jandarma 175 öğrenciye trafik eğitimi verdi

        Kayseri'de jandarma ekipleri, 175 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 10:15 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:16
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        Kayseri'de jandarma 175 öğrenciye trafik eğitimi verdi
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        Kayseri'de jandarma ekipleri, 175 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim vermeye devam ediyor.

        Jandarma, Talas ilçesindeki Nesrin Boysan Anaokulu'nda, karşıdan karşıya geçme, emniyet kemerinin önemi ve kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı konularında uygulamalı eğitim verdi.

        Jandarmanın verdiği eğitime 175 öğrenci katıldı.

        Eğitim sonunda öğrencilere jandarmanın çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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