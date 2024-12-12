Pınarbaşı'nda 3 milyon 100 bin liralık altyapı yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğünce Pınarbaşı ilçesinde 3 milyon 100 bin liralık altyapı yatırımı gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temininden sorunsuz altyapı ağının oluşumuna kadar altyapı kavramına giren bütün konularda örnek alınan yatırımların KASKİ aracılığıyla devam ettiğini bildirdi.