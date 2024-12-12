YÖK Üyesi Prof. Dr. Karaboğa, KAYÜ'de dönem dersi verdi

Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Etkinliği kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, "Bilimin ABC'si ve Bilime Yön Vermek" konulu dönem dersi verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KAYÜ 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Kayseri 1. İdare Mahkemesi Başkanı Murat Ayrancı, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz'ın yanı sıra KAYÜ’lü akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Karamustafa, açılışta yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa hocamızın, arıların yiyecek arama davranışına dayalı geliştirdiği yeni yaklaşım çok sayıda bilim insanının araştırmasına konu oldu. Geliştirilen bu yaklaşımın dünyada farklı alanlarda problemlerin çözümü için kullanılıyor olması ve bu konuda değerli bilim insanımızın aldığı çok sayıda ödül, konunun önemini ortaya koymaktadır. Sayın hocamızın, Dönem Dersi kapsamında bugün burada bizlerle paylaşacağı çok değerli bilimsel bilgiler hem öğrencilerimize hem de akademisyenlerimize yeni ufuklar açacak, ortaya konulan yeni akademik çalışmalar için ilham kaynağı olacaktır."