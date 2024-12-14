Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde robotik cerrahi sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirildi.

ERÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Demiryaka Holding'in destekleri ile ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerine kazandırılan robotik cerrahi sistemi, üroloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kulak, burun, boğaz hastalıkları ve çocuk cerrahi ameliyatlarında hizmet veriyor.

ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir yıl önce kullanılmaya başlanan sistemle ilgili bilgi verildi. Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İnsu Yılmaz, Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır, Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Özbek, Zafer Baktır ve Alper Özkaya ile akademisyenler ve hastane personeli katıldı.

Burada konuşan Rektör Altun, desteklerinden dolayı holding yönetimine teşekkür ederek robotik cerrahi sisteminin işlevselliğine dikkati çekti. Başkenim Kafadar da "Kayseri ve il dışına hizmet veren bir cerrahi sistem. Üniversite hastanemiz aslında çok şanslı. Çünkü değerli hayırseverlerimizin desteği ile her geçen gün ilerliyoruz, gelişiyoruz ve büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yılmaz ise hayırseverin yanı sıra tüm cerrahi ve anestezi ekibine teşekkür etti. Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır da her zaman ERÜ Hastanelerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Deniz Demirci ve Doç. Dr. Gökhan Sönmez ise robotik cerrahi sistemi ile gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında bilgi verdi.