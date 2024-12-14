Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ Hastanelerinde robotik cerrahi sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirildi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde robotik cerrahi sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:14 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ Hastanelerinde robotik cerrahi sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde robotik cerrahi sistem ile 200. ameliyat gerçekleştirildi.

        ERÜ'de yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl Demiryaka Holding'in destekleri ile ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerine kazandırılan robotik cerrahi sistemi, üroloji, genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, göğüs cerrahi, kalp ve damar cerrahisi, kulak, burun, boğaz hastalıkları ve çocuk cerrahi ameliyatlarında hizmet veriyor.

        ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimlik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda bir yıl önce kullanılmaya başlanan sistemle ilgili bilgi verildi.

        Toplantıya, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. İnsu Yılmaz, Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır, Yönetim Kurulu Üyeleri Şahin Özbek, Zafer Baktır ve Alper Özkaya ile akademisyenler ve hastane personeli katıldı.

        Burada konuşan Rektör Altun, desteklerinden dolayı holding yönetimine teşekkür ederek robotik cerrahi sisteminin işlevselliğine dikkati çekti.

        Başkenim Kafadar da "Kayseri ve il dışına hizmet veren bir cerrahi sistem. Üniversite hastanemiz aslında çok şanslı. Çünkü değerli hayırseverlerimizin desteği ile her geçen gün ilerliyoruz, gelişiyoruz ve büyüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Yılmaz ise hayırseverin yanı sıra tüm cerrahi ve anestezi ekibine teşekkür etti.

        Demiryaka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Baktır da her zaman ERÜ Hastanelerine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Deniz Demirci ve Doç. Dr. Gökhan Sönmez ise robotik cerrahi sistemi ile gerçekleştirilen ameliyatlar hakkında bilgi verdi.

        Konuşmaların ardından 200. ameliyat dolaysıyla kutlama pastası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Feci kaza! Tankere çarptı!
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden şehit Tuğgeneral Baydilli'nin babaevine...
        Kayseri'de ilkokul öğrencilerinden şehit Tuğgeneral Baydilli'nin babaevine...
        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
        Kayserispor, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'a konuk olacak
        Kayseri'de inşaatta iskele çöktü; 1'i ağır 3 yaralı
        Kayseri'de inşaatta iskele çöktü; 1'i ağır 3 yaralı
        Kayseri'de devrilen inşaat iskelesindeki 3 işçi yaralandı
        Kayseri'de devrilen inşaat iskelesindeki 3 işçi yaralandı
        Bakteriyel gübre çalışmalarıyla hem verim artacak hem kimyasal kalıntı azal...
        Bakteriyel gübre çalışmalarıyla hem verim artacak hem kimyasal kalıntı azal...
        Kayseri'de şok uygulamada firari hükümlü yakalandı
        Kayseri'de şok uygulamada firari hükümlü yakalandı