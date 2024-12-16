Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı yakalandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 09:35 Güncelleme: 16.12.2024 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda son bir haftada FETÖ ve diğer terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 zanlıyı yakaladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        CHP'li Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'ın küçük çocukla diyaloğu utandırdı
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Bitcoin'den yeni rekor
        Bitcoin'den yeni rekor
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Bakanlıklara personel alımı yapılacak
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        "6 kişilik ailenin tamamı aynı diş fırçasını kullanmış!"
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        Karadeniz'de kaza yapan gemi ikiye bölündü: 1 ölü
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"
        "En-Nesyri, F.Bahçe'yi yarışta tuttu!"

        Benzer Haberler

        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığına 3 gözaltı
        Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
        Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kayseri'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı