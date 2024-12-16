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        Kayseri'de husumetlisinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:29
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        Kayseri'de husumetlisinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi
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        Kayseri'de husumetlisinin babasını silahla öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istendi.

        1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktul Y.A'nın müşteki yakınları ve sanık avukatı katıldı. Sanık U.Y. ise hastane randevusu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

        Duruşmada dinlenen müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık U.Y'nin "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, U.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

        - Olay

        U.Y, 12 Haziran'da, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, önce arkadaşı D.K'yi tabancayla yaralamış, ardından aynı silahla oğluyla husumetli olduğu Y.A'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. kurtarılamamış, U.Y. ise tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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