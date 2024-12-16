Kayseri'de husumetlisinin babasını öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi

U.Y, 12 Haziran'da, Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Selçuklu Sokak'ta, önce arkadaşı D.K'yi tabancayla yaralamış, ardından aynı silahla oğluyla husumetli olduğu Y.A'yı yaralamıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Y.A. kurtarılamamış, U.Y. ise tutuklanmıştı.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak üzere süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, U.Y'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 6 Ocak'a erteledi.

Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanık U.Y'nin "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada dinlenen müştekiler, sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, maktul Y.A'nın müşteki yakınları ve sanık avukatı katıldı. Sanık U.Y. ise hastane randevusu nedeniyle duruşmaya katılamadı.

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