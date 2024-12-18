Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediyesinin "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi Avrupa'da finale kaldı

        Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi, Avrupa'da 12 bin 724 proje içinde finale kalarak son 15 proje arasına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.12.2024 - 13:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Talas Belediyesinin "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi Avrupa'da finale kaldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Talas Belediyesinin hayata geçirdiği "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi, Avrupa'da 12 bin 724 proje içinde finale kalarak son 15 proje arasına girdi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belçika'nın koordine ettiği, Avrupa Atık Azaltım Haftası girişiminin bu yıl "Gıda Atıkları" temasıyla düzenlediği yarışmaya, 29 ülkeden 12 bin 724 proje katıldı.

        Talas Belediyesinin, yemek yapımında kullanılan malzemelerden arta kalanları değerlendirerek yeni lezzetler ortayı çıkardığı "Mutfakta Dönüşüm Var" projesi de büyük başarı göstererek son 15 proje arasına girdi.

        Proje kapsamında evlerde yemek yapımı esnasında kullanılan malzemelerden kalanlar değerlendirilerek yeni lezzetler ortaya çıkartılıyor.

        Talas Belediyesinde görev yapan mutfak şeflerinin rol aldığı projede yemekler, Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı, Osmanlı Kültür Sokağı, Ali Dağı Kafe gibi tarihi ve doğal güzelliklerinde halka açık olarak yapılıyor ve hazırlanan videolar sosyal medya hesaplarından paylaşılıyor. Özellikle ev hanımlarının yakından takip ettiği yemek tarifleri, sofralardaki yerini alıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sıfır atık ve çevre konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.

        Projelerinin Avrupa'da finale kaldığı aktaran Yalçın, "Daha önce de Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendiden Sıfır Atık Proje Geliştirme Ödülü almıştık. Çevre ve sıfır atık konusunda önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Okul öncesi çocuklarımıza yönelik ‘Sıfır Atık Eğitim Seti’ bunlardan biri, Mutfakta Dönüşüm Var projesi bunlardan biri. Bu son projemizin Avrupa’da 29 ülkeden 12 bin 724 proje arasında finale kalması, yaptığımız işin önemini ve kalitesini göstermesi açısından bizi oldukça mutlu etti." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müsilaj Marmara'da!
        Müsilaj Marmara'da!
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        Beşiktaş'ta sinirler gerildi
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        "Kırmızı Kitap"ta sona doğru!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Kansere yol açan bu 10 risk faktörüne dikkat!
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Uzayda mahsur kalan astronotların eve dönüşü yine ertelendi
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        5 ay evli kaldığı Tunuslu karısını arıyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Cimbom büyük oynuyor!
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Hangi ünlü kadın daha yakışıklı?
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Gürcistan sınırında tipi! İlçede okullar tatil edildi!
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        Elektrikli araç sigortası ucuz olacak
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        4 katlı evini 'yaşam müzesi'ne dönüştürdü
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        Ev yangınında karı-koca öldü!
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        'Sahte içki sattın' kavgası! Tekeli bastı, dayak yedi
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Tarımın geleceği Norveç'in elinde olabilir mi?
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Kanada'da 'vergi tatili' başladı
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Dünyanın en tehlikeli 10 karayolu!
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Konut satışında yükseliş sürüyor
        Konut satışında yükseliş sürüyor

        Benzer Haberler

        Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası
        Kayseri'de uyuşturucu kullanan sanığa 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası
        Kocasinan Belediyesi "Sosyal Market" ile 4 bin 163 aileye ulaştı
        Kocasinan Belediyesi "Sosyal Market" ile 4 bin 163 aileye ulaştı
        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin me...
        Büyükkılıç'tan Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 105. yıl dönümüne ilişkin me...
        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'de jandarma 260 öğrenciye trafik eğitimi verdi
        Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama
        Kayseri'de internet bankacılığı dolandırıcılığı: 2 tutuklama
        Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı
        Kayseri'de FETÖ üyesi zanlı yakalandı