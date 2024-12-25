Kayseri'de sahipsiz hayvanlara Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet sunuluyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma hizmetleri yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde sahipsiz hayvanlar için barınma evleri kuran Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda hayvanların bakımını üstlenerek yaşam şartlarını iyileştirip, sahiplendirilme süreçlerine de destek veriyor.

Molu Mahallesi'nde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin 800 hayvanı misafir ettiğini dile getiren Tesis Sorumlusu Fatih Gencel, günlük ve mevsimsel olarak hizmetlerin gerçekleştirildiğini ve bu hizmetler arasında tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yer aldığını dile getirdi.

Gencel, sokak hayvanlarının rutin olarak günlük temizliklerinin ve yemlemelerinin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti: "Sokakta yaralı halde bulunan köpekler, kediler ve tüm sahipsiz hayvanlara hizmet vermekteyiz, bunların cerrahi hizmet ve müdahalelerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca 13.00 ile 15.00 saatleri arası ziyaret ve sahiplendirme saatlerimiz."