Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden, anne ve iki çocuğunun tedavileri ise sürüyor.

Yakınları tarafından Kayseri Şehir Hastanesi'ne götürülen çocuklardan ​​​​​​​Nurullah P. (14) ve Bünyamin P. (11) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan aileden haber alamayan yakınları, girdikleri müstakil evde anne N.P. ve 4 çocuğunu hareketsiz halde buldu.

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