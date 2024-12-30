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        Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:53 Güncelleme: 30.12.2024 - 20:34
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        Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Erkilet Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, R.T'nin kullandığı 40 AD 111 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araç, kovalamaca sonucu Osman Gazi Mahallesi 4361. Sokak'ta yakalandı.

        Araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü R.T'nin polisteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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