Erciyes'te kar hentbolu düzenlenecek

Türkiye'nin önemli kış sporları merkezlerinden Erciyes'te, kar hentbolu organizasyonu düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenecek organizasyonun detayları, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman ve Türkiye Hentbol Federasyonu yetkililerinin Ankara'da bir araya geldiği toplantıda ele alındı.