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        Erciyes'te kayak yaparken düşen Rus turist öldü

        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen 15 yaşındaki Rus turist yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 17:05 Güncelleme: 06.01.2025 - 17:05
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        Erciyes'te kayak yaparken düşen Rus turist öldü
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        Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşen 15 yaşındaki Rus turist yaşamını yitirdi.

        Develi Kapı bölgesinde pist dışında kayak yapan Rus turist T.N.T, dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan turist, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        T.N.T'nin cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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