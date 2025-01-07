Hacılar'da yılın ilk meclis toplantısı yapıldı

Hacılar Belediyesi 2025 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Bilal Özdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gündemde yer alan 14 madde oy birliğiyle karara bağlandı.

Alınan kararların Hacılar ve Kayseri için hayırlı olmasını dileyen Başkan Özdoğan, geçen yılın değerlendirmesini yaparak 2025 yılı hedeflerini anlattı.

Geçen yıl 10 bin ton sıcak asfalt serimi yapıldığını ve 150 bin metrekare kilitli parke döşendiğini aktaran Özdoğan, "Kentsel dönüşüm projelerimizin ikinci etabını tamamlayarak 152 konutun teslimini gerçekleştirdik. TOKİ işbirliğiyle yürütülen 547 konutluk projeyi de bu yıl içinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu çalışmalar ilçemizin çehresini güzelleştirirken vatandaşlarımıza daha konforlu yaşam alanları sunmamızı sağladı." ifadelerini kullandı.