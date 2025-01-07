Kayseri'de anaokulu öğrencilerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi

Kayseri'de Avukat Ahmet Ulucan Anaokulunda afet farkındalık eğitimi verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ve Kayseri AFAD ekiplerinin katılımıyla öğrencilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde, deprem, yangın ve sel gibi afetler sırasında yapılması gereken doğru davranışlar ve alınması gereken önlemler uygulamalı olarak aktarıldı.

Minikler, afet anında güvenli alan oluşturmayı, çök-kapan-tutun gibi hayati önem taşıyan hareketleri öğrenirken, uzman ekiplerin yönlendirmesiyle temel ilk yardım uygulamalarını da deneyimledi. Etkinlikte, yaşlarına uygun şekilde hazırlanan eğitim materyalleri ve interaktif uygulamalar sayesinde öğrencilerin sürece aktif katılımı sağlandı.