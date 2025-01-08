Başkan Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi'nde öğrencilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erkilet Kütüphanesi'nde öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç kütüphane ziyaretinde öğrencilerle bir araya gelerek onlarla sohbet etti.

Kütüphanenin modern imkanlarıyla gençlerin eğitimine destek sağladıklarını belirten Büyükkılıç, Türkiye'nin yarınının gençler tarafından şekillendirileceğini ve Kayseri'deki tüm gençlerin daha donanımlı olmaları adına çeşitli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Öğrencilerin talep ve önerilerini de dinleyen Büyükkılıç, "Gün içerisinde küçük molalar verip, öğrenci yavrularımla bir araya gelmek beni çok mutlu ediyor. Çalışan, çabalayan, okuyan her evladımın tüm tesislerimizle her zaman destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

​​​​​​​Erkilet Kütüphanesi'nde 15 bin basılı kitap, 22 bin e-kitap, 3 bin sesli kitap ve 100 süreli yayın bulunuyor.