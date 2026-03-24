Kayseri'de "Son Nefes Çanakkale" tiyatro oyunu öğrenciler tarafından sahnelendi

Kayseri'de lise öğrencileri tarafından "Son Nefes Çanakkale" tiyatro oyunu sahnelendi.



Etkinlik, 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından, 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Tiyatro oyunu öncesi programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Farklı okullardan bir araya gelen öğrenciler, Çanakkale cephesinde yaşanan zorlukları ve askerlerin fedakarlıklarını sahneye taşıdı.



Zaferin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki yeri ve öneminin vurgulandığı programda, seyirciler öğrencileri ayakta alkışladı.

