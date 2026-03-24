        Melikgazi Belediyesinden Havacılık ve Uzay Teknolojileri Lisesi'ne ekipman desteği

        Melikgazi Belediyesi, Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne her türlü desteği vermeye devam ediyor.

        Giriş: 24.03.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Palancıoğlu liseyi ziyaret etti.

        Palancıoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) uzmanlarından Murat Pehlivanlı tarafından online olarak verilen teknik resim dersine katılarak öğrencilerle vakit geçirdi.

        Ziyarette konuşan Palancıoğlu, öğrencilerin eğitim almaları, kendilerini geliştirmeleri için belediye olarak destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

        Çeşitli ekipmanlarla da gençlerin desteklendiğini ifade eden Palancıoğlu, şunları kaydetti:


        "TEI'den üç uçak motoru geldi. TUSAŞ'tan hack edilmiş bir helikopter geldi. Bu helikopter ile çocuklarımız, parçalanıp birleştirilmesinden, pervane, fren sistemi, iniş-kalkış takımına kadar birçok tecrübeyi elde edecekler. TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu'na, projemize baştan beri destek veren Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'e ve tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum."

        İran'da, Gazze'de, Lübnan'da, farklı İslam coğrafyalarında yaşanan gelişmelere bakıldığında savunma sanayinin ve havacılığın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını belirten Palancıoğlu, "Havacılık Lisemizden yetişen gençlerimiz, çocuklarımız, Türkiye'nin geleceğine hizmet edecek. Türkiye'nin güvenliğini, savunmasını sağlayacak nice Selçuk Bayraktarlar bu okuldan yetişecek. Aparatlar, parçalar olmak üzere uçakla, helikopterle, SİHA'larla, İHA'larla ilgili her türlü alet ve ekipmanın da buraya gelmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Okulun bilgisayar bilişim odasında 26 üst düzey işlemcili, birçok üniversitede dahi olmayan bilgisayarlar bulunduğunu, aynı zamanda iki farklı tasarım yazılımı alındığını aktaran Palancıoğlu, gençleri desteklemeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

