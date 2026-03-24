        ERÜ Hastanelerinde küçük kesi yöntemiyle mitral kapak ameliyatı yapıldı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastanelerinde minimal invaziv (küçük kesi) cerrahi yöntemiyle mitral kapak ameliyatı gerçekleştirildi.

        Giriş: 24.03.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ameliyat Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen tarafından yapıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özmen, bu cerrahi işlemin kentte ilk kez uygulandığını ifade etti.


        Özmen, göğüs kemiği kesilmeden, kaburgalar arasından veya koltuk altından yapılan modern bir kalp cerrahisi yöntemi olan teknik sayesinde, daha az doku travması oluştuğunu, ameliyat sonrası az ağrı olduğunu ve hastanın 2–3 hafta içinde günlük yaşantısına dönebildiğini belirtti.

        Çabuk yorulma ve nefes darlığı şikayetleri ile kliniğe başvuran 60 yaşındaki erkek hastanın yapılan tetkik ve değerlendirmelerinde mitral ve triküspit kapaklarında ileri derecede yetmezlik olduğunun saptandığını anlatan Özmen, hastanın değerlendirilerek cerrahi müdahale kararı alındığını ve minimal invaziv kapak cerrahisi için uygun olduğunun belirlendiğini aktardı.

        İşlemle ilgili bilgi veren Özmen, "Gerçekleştirilen operasyon sırasında onarım için uygun olmayan mitral kapak, mekanik protez kapak ile değiştirildi. Triküspit kapak ise ring anüloplasti yöntemi kullanılarak minimal invaziv cerrahi teknik ile başarıyla tamir edildi. Ameliyat sonrası takip ve tedavi süreci sorunsuz seyreden hasta, şifa ile taburcu edildi." ifadelerini kullandı.

        Yöntemin avantajlarına dikkati çeken Özmen, şunları kaydetti:


        "Bu cerrahi yöntem sadece kozmetik avantaj sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kan ve kan ürünü kullanımında azalma, daha az doku hasarı, hastanede kalış sürecinde kısalma ve hastaların günlük yaşamlarına daha erken dönmesi gibi önemli avantajlar sunar. Minimal invaziv cerrahi yöntemleri günümüzde yalnızca mitral ve triküspit kapak hastalıklarında değil, kalp odacıkları arasında bulunan ve ASD olarak adlandırılan deliklerin kapatılmasında, kalbin iyi huylu tümörlerinin cerrahisinde ve aort kapak ameliyatlarında da uygulanabilmektedir."

        Özmen, cerrahi işleme desteklerinden dolayı üniversite ve hastane yönetimine, ana bilim dalı öğretim üyeleri ve çalışanlarına teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

