Nevşehir Vali Yardımcısı Sezen, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti

Nevşehir Vali Yardımcısı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a ziyarette bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan ziyarette, Hacılar ilçesinde 5 yıl kaymakamlık görevinde bulunan Sezen ile bir süre sohbet etti.

Özdoğan, Sezen'in Hacılar'a önemli hizmetler kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haluk Sezen, ilçemizde görev yaptığı süre boyunca güzel izler bıraktı. Bugün kendisini burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Özellikle belediye ve kaymakamlık binamızın ortaya çıkışı, sizin o dönemde başlattığınız bir çalışmanın eseridir. O sürecin fitilini ateşleyen kişi olarak katkılarınız ve desteğiniz için Hacılar halkı adına teşekkür ederim. Bu bina, milletimizin ve devletimizin hediyesi olarak burada yükseldi."