Nevşehir Vali Yardımcısı Sezen, Başkan Özdoğan'ı ziyaret etti
Nevşehir Vali Yardımcısı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a ziyarette bulundu.
Nevşehir Vali Yardımcısı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan'a ziyarette bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan ziyarette, Hacılar ilçesinde 5 yıl kaymakamlık görevinde bulunan Sezen ile bir süre sohbet etti.
Özdoğan, Sezen'in Hacılar'a önemli hizmetler kazandırdığını belirterek, şunları kaydetti:
"Haluk Sezen, ilçemizde görev yaptığı süre boyunca güzel izler bıraktı. Bugün kendisini burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Özellikle belediye ve kaymakamlık binamızın ortaya çıkışı, sizin o dönemde başlattığınız bir çalışmanın eseridir. O sürecin fitilini ateşleyen kişi olarak katkılarınız ve desteğiniz için Hacılar halkı adına teşekkür ederim. Bu bina, milletimizin ve devletimizin hediyesi olarak burada yükseldi."
Vali Yardımcısı Sezen de Hacılar'da görev yapmaktan onur duyduğunu dile getirdi.
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