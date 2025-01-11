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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 15:41 Güncelleme: 11.01.2025 - 15:41
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:RHGEnertürk Enerji

        Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel

        Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah (Dk. 77 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Bourabia), Bahoken, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Ali Karimi), Cardoso, Mane (Dk. 69 Talha Sarıarslan), Boa Morte

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Ntcham), Celil Yüksel, Emre Kılınç (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Schindler (Dk. 63 Muja), Holse, Mouandilmadji (Dk. 76 Ercan Kara)

        Gol: Dk. 1 Mouandilmadji (Reeder Samsunspor)

        Sarı kartlar: Dk. 79 Zeki Yavru, Dk. 90+3 Okan Kocuk (Reeder Samsunspor), Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)

        KAYSERİ

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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