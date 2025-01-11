Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Zorbay Küçük, Murat Tuğberk Curbay, Murat Temel
Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah (Dk. 77 Ramazan Civelek), Kolovetsios, Jeanvier, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz (Dk. 86 Bourabia), Bahoken, Baran Ali Gezek (Dk. 46 Ali Karimi), Cardoso, Mane (Dk. 69 Talha Sarıarslan), Boa Morte
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Van Drongelen, Satka, Zeki Yavru, Bola (Dk. 77 Soner Gönül), Soner Aydoğdu (Dk. 63 Ntcham), Celil Yüksel, Emre Kılınç (Dk. 90+3 Yunus Emre Çift), Schindler (Dk. 63 Muja), Holse, Mouandilmadji (Dk. 76 Ercan Kara)
Gol: Dk. 1 Mouandilmadji (Reeder Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 79 Zeki Yavru, Dk. 90+3 Okan Kocuk (Reeder Samsunspor), Dk. 90+3 Ramazan Civelek (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
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