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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski teğmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:57 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:57
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        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi eski teğmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve daha önce ihraç edilen teğmen İ.D'nin (32) saklandığı adresi tespit etti.

        Hükümlü, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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