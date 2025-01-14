Kayseri'de 4 kişinin öldüğü kazayla ilgili sürücünün yargılanmasına başlandı

Kayseri'de, yakınlarının cenazesine giderken otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin sürücü hakim karşısına çıktı.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, müşteki avukatı hazır bulundu. Tutuksuz sanık S.D. ve avukatı ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Savunmasında suçsuz olduğunu öne süren sanık, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

S.D. yönetimindeki 35 BFA 638 plakalı otomobil, 17 Ağustos 2024'te, Kayseri-Malatya kara yolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada otomobildeki T.A, Z.B, F.B. ve H.A. hayatını kaybetmiş, sürücü S.D. ile Z.A. ise yaralanmıştı.

Araçtakilerin Erzurum'dan Konya'ya yakınlarının cenazesine gittiği öğrenilmişti.

Sürücü S.D. hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılmıştı.