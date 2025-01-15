Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:38 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret etti
        ABONE OL

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a ziyarette bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Durmaz, beraberinde MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ile Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

        Durmaz, Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, "Kayseri Büyükşehir Belediyesinin yaptığı hizmet ve yatırımları takdir ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.

        Büyükkılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Cumhur İttifakı'nın birlik, beraberlik ve dayanışma içinde emin adımlarla yoluna devam edeceğini belirtti.

        Ziyarette, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Eczacı cinayetinde 4 yıl sonra sır perdesi aralandı!
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Özel okul fiyatları Kraliyet'le yarışıyor
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Los Angeles'ta "alev hortumu" uyarısı!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Talisca'da sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Sahildeki kaçak tatil köyü yıkıldı!
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Lavrov'dan Napolyon ve Hitler benzetmesi
        Transferde 2 rakip birden!
        Transferde 2 rakip birden!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Polis memuru eşinin ailesini katletti: 5 ölü!
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Güney Kore'nin azledilen lideri Yoon gözaltında
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Dünyanın en gizemli ve korkutucu noktası!
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        Şantiyede facia! Üzerine 1 tonluk kepçe kovası düştü
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        "Gördüğünüze inanın, duyduğunuza değil"
        Schmidt ısrarı!
        Schmidt ısrarı!
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Özdil “olağan dışı” demişti
        Beraber olsalar da ayrılar
        Beraber olsalar da ayrılar
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        İstanbul'da ulaşıma yüzde 35 zam
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Devletin adamından, halkın adamına geçiş…
        Tarihî rekor kırıldı
        Tarihî rekor kırıldı
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası
        S Sport’a yasa dışı bahis cezası

        Benzer Haberler

        Kayseri'de eski eşini darbeden sanığa hapis cezası verildi
        Kayseri'de eski eşini darbeden sanığa hapis cezası verildi
        Kayseri'de Spor AŞ'nin 3. kış dönemi kurs kayıtları başladı
        Kayseri'de Spor AŞ'nin 3. kış dönemi kurs kayıtları başladı
        Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesi 13 mahalleye ulaştı
        Kayseri'de "Tesisat Sizden, Kombi Bizden" projesi 13 mahalleye ulaştı
        İstanbul'dan gelen lise öğrencilerine Kayseri'de afet farkındalık eğitimi v...
        İstanbul'dan gelen lise öğrencilerine Kayseri'de afet farkındalık eğitimi v...
        Kayseri'de 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Kayseri'de 1120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, basın mensuplarıyla buluştu
        ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, basın mensuplarıyla buluştu