Başkan Büyükkılıç, Okandan ve Üzüm'ü ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle il başkan adayı olarak belirlenen Hüseyin Okandan ile görevi devredecek İl Başkanı Fatih Üzüm'ü makamında ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti 8. Olağan Kayseri İl Kongresi'nde il başkan adayı olarak belirlenen Hüseyin Okandan ile görevi devredecek olan Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle aday gösterilen Okandan'ı tebrik ederken Üzüm'e de emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.