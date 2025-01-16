Başkan Büyükkılıç, Okandan ve Üzüm'ü ağırladı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle il başkan adayı olarak belirlenen Hüseyin Okandan ile görevi devredecek İl Başkanı Fatih Üzüm'ü makamında ağırladı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle il başkan adayı olarak belirlenen Hüseyin Okandan ile görevi devredecek İl Başkanı Fatih Üzüm'ü makamında ağırladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti 8. Olağan Kayseri İl Kongresi'nde il başkan adayı olarak belirlenen Hüseyin Okandan ile görevi devredecek olan Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu.
Büyükkılıç, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle aday gösterilen Okandan'ı tebrik ederken Üzüm'e de emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.