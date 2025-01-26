Kayseri ve Kırşehir'de Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Kayseri ve Kırşehir'deki camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Kayseri'de Miraç Kandili dolayısıyla tarihi Hunat Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua edip, namaz kıldı.

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik'in vaaz verdiği kandil programının ardından camiye gelen cemaate ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir'de de kandil dolayısıyla Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile mevlit ve ilahiler okundu.

İl Müftüsü Mustafa Tekin, Miraç Kandili'nin önemi ve yaklaşan ramazan ayında yapılması gerekenleri anlattı.

Programda, şehitler, mazlum ve mağdurlar ile tüm Müslümanlar için dua edildi. Camiye gelen cemaate kandil simidi ve lokum ikramında bulunuldu.