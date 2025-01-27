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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 19:24 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:50
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        Kayseri'de şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

        U.Y.K. idaresindeki 38 YT 697 plakalı otomobil, Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki K.G, M.G.B. ile K.T. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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