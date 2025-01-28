Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesine kazandırılan Gevher Nesibe Tıbbi Simülasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Merkezin açılışında konuşan Vali Gökmen Çiçek, bir araştırma üniversitesi olan ERÜ ile özellikle de tıp fakültesiyle gurur duyduklarını söyledi.

Çiçek, simülasyon merkezinin açılmasına verdiği destekten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da simülasyon merkezinin tıp öğrencilerinin eğitimindeki önemine değindi.

Rektör Altun, Büyükşehir Belediyesinin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, merkeze verdikleri katkıdan dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da ERÜ Tıp Fakültesinin yaptığı çalışmalarla bir bölge hastanesinden öte uluslararası nitelikteki bir tıp fakültesi olduğunu belirtti.

Tıp fakültesinin bu günlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Büyükkılıç, öğrencilerin günün koşullarına uygun eğitimle kendilerini geliştirmelerinin önemine dikkati çekti.

Açılışta ERÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Halil İbrahim Kafadar, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

Vali Çiçek, simülasyon merkezindeki sistemi kullanarak ambulanstaki bir hastaya, Büyükkılıç ise inme geçiren bir hastaya müdahale etti.