Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Otomobilde narkotik arama köpeği "Jack"in yardımıyla yapılan aramada, 2 bin 533 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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