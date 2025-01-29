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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı, 2 bin 533 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:35
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        Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı, 2 bin 533 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının kente şehir dışından uyuşturucu getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Takip sonucu şüphelilerin bulunduğu aracı durduran polis, otomobildeki Y.T, E.G. ile B.E.Ö'yü gözaltına aldı.

        Otomobilde narkotik arama köpeği "Jack"in yardımıyla yapılan aramada, 2 bin 533 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        "Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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