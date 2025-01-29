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        Balkonda oturan husumetlisini tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı

        KAYSERİ'de, evinin balkonunda oturan husumetlisi B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 14:06 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:10
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        Balkonda oturan husumetlisini tüfekle yaralayan şüpheli yakalandı
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        KAYSERİ’de, evinin balkonunda oturan husumetlisi B.F.'yi tüfekle yaralayan İ.A. (32), polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi'ndeki binanın 3’üncü katında meydana geldi. İ.A., daha önce aralarında husumet bulunan B.F.’nin yaşadığı evin önüne geldi. İ.A., balkonda bulunan B.F.’ye doğru ateş etti. B.F., koluna isabet eden saçma ile yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli İ.A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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