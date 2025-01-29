Kayseri'de drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı

Öte yandan ekipler kırmızı ışık ihlali yapan 3 sürüye de toplam 6 bin 501 lira ceza uyguladı.

Alkollü araç kullanarak maddi hasarlı kazaya karıştığı tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 55 bin 659 lira idari para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "Geç saatlerde drift yaparak vatandaşları rahatsız etti" paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

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