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        Kayseri'de drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı

        Kayseri'de aracıyla drift atan sürücüye 55 bin 659 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 8 ay el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 00:39 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:39
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        Kayseri'de drift atan sürücüye 55 bin 659 lira ceza uygulandı
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        Kayseri'de aracıyla drift atan sürücüye 55 bin 659 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 8 ay el konuldu.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformunda yer alan "Geç saatlerde drift yaparak vatandaşları rahatsız etti" paylaşımıyla ilgili çalışma yaptı.

        Alkollü araç kullanarak maddi hasarlı kazaya karıştığı tespit edilen sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 55 bin 659 lira idari para cezası kesildi.

        Hakkında, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine de 8 ay süreyle el konuldu.

        Öte yandan ekipler kırmızı ışık ihlali yapan 3 sürüye de toplam 6 bin 501 lira ceza uyguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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