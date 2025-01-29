Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
Kayseri'de bir kişiyi tüfekle yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kayseri'de bir kişiyi tüfekle yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam, Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi üzerindeki evinin 3. kattındaki balkonunda oturan B.F'yi dışardan tüfekle ateş ederek yaralayan İ.A'nın (32) saklandığı adresi tespit etti
Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan İ.A, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yapılan aramada, olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.
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