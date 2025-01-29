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        Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Kayseri'de bir kişiyi tüfekle yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 13:25 Güncelleme: 29.01.2025 - 13:25
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        Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de bir kişiyi tüfekle yaralayan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam, Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi üzerindeki evinin 3. kattındaki balkonunda oturan B.F'yi dışardan tüfekle ateş ederek yaralayan İ.A'nın (32) saklandığı adresi tespit etti

        Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan İ.A, Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        Yapılan aramada, olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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