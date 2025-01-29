Kayseri'de bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Yapılan aramada, olayda kullanılan tüfek de ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün akşam, Yeniköy Mahallesi Lefke Caddesi üzerindeki evinin 3. kattındaki balkonunda oturan B.F'yi dışardan tüfekle ateş ederek yaralayan İ.A'nın (32) saklandığı adresi tespit etti

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