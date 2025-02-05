Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, 6 Şubat depremlerinin 2. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özdoğan, mesajında, depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andığını ve ailelerine sabır dilediğini belirtti.

Özdoğan, depremlerin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen hafızalarda tazeliğini koruduğunu ifade etti.

Depremin hemen ardından Hacılar Belediyesi olarak tüm imkanlarıyla afet bölgesine destek verdiklerini anımsatan Özdoğan, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta, milletimizin dayanışma ruhunu ve birlik beraberlik içinde yaraları sarma gücünü bir kez daha gösterdiği bir felaket oldu. Devletimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde depremden etkilenen illerde seferberlik ilan ederek, vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için tüm imkanlarını seferber etti. Kayseri ve Hacılar da bu süreçte üzerine düşeni yaptı ve yapmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren Hacılar halkı büyük bir dayanışma örneği sergiledi. Belediyemiz öncülüğünde başlattığımız yardım kampanyasıyla gıda, giyim, hijyen malzemeleri, soba ve battaniye gibi temel ihtiyaçları deprem bölgesine gönderdik. Depremzedelerin yaralarını sarmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz."