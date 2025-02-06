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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 64 mahalle yolu ulaşıma kapandı

        Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 64 kırsal mahalleye yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 14:05 Güncelleme: 06.02.2025 - 14:52
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        Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle 64 mahalle yolu ulaşıma kapandı
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        Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 64 kırsal mahalleye yolunun açılması için çalışma yapılıyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Bünyan ilçesinde 12, Develi'de 25, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 55, Kocasinan'da 12, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 45, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 15, Talas'ta 4, Tomarza'da 32, Yahyalı'da 17 ve Yeşilhisar ilçesinde 10 olmak üzere 245 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

        Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan Develi'de 5, Pınarbaşı'da 28, Sarız'da 29 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.

        Ayrıca ekipler, Yahyalı ilçesi Taşhan Sazak mevkisinde rahatsızlanan bir vatandaşı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın yolunu açtı.

        Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de şehir merkezinde ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ise kaldırımlarda yürütülen temizlik ve bakım işlemlerini sürdürüyor.

        Öte yandan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentte 2 gündür süren kar yağışı nedeniyle 125 araç, 300 personelle karla mücadele ettiklerini belirtti.

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 90 kişiden oluşan ekiplerin 2 vardiya halinde faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışarak cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizlediklerini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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