Kayseri'de kar tatilini fırsat bilen çocuklar kızakla kaydı

Kayseri'de kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini fırsat bilen çocuklar, Talas ilçesindeki eğimli arazide kızakla kaydı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışının ardından Talas ilçesi de beyaza büründü.

Kar yağışı ve beraberinde gelen tatili fırsat bilen çocuklar, Rıfat Yıldırım Parkı'ndaki eğimli arazide kızakla kayarak vakit geçirdi.

Çocuklara zaman zaman aileleri de eşlik etti.

Kızakla kayan çocuklardan Eymen Alp Bahadır, okullar tatil olunca burada zaman geçirdiğini söyledi.

Kızakla kaymayı çok sevdiğini belirten Bahadır, "Burada çok eğleniyorum. Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum." dedi.

İsmail Akın Türkmen ise bazı yerlerde çamur olduğunu ama buna rağmen eğlendiğini belirtti.